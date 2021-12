Man slaat met bijl tegen woning

Dinsdagmiddag rond 17.15 uur meldde een inwoner van Sint Willebrord dat er een man tegen de woning aan het slaan was met een bijl. Een en ander zou spelen in de Leeuwerikstraat.

Agenten gingen ter plaatse en namen beschadigingen aan de woning waar. Door de bewoner is aangifte gedaan van vernieling. De agenten gingen vervolgens op zoek naar de man die in zijn auto was vertrokken.

Hij werd rond 18.30 uur aangetroffen in een woning even verderop. Op verzoek van de politie kwam hij rustig naar buiten en is hij, zonder enig verzet, geboeid overgebracht naar een politiecellencomplex. De bijl is door de politie in beslag genomen. De man deed hier later afstand van.

In de tussentijd kwam er informatie binnen bij de politie dat de man in het bezit zou zijn van een of meer vuurwapens. Na een doorzoeking in een schuur werden door de agenten twee vuurwapens aangetroffen. Die zijn in beslag genomen voor nader onderzoek.

De man, een 40-jarige inwoner van Etten-Leur, heeft de nacht doorgebracht in een politiecel. Hij zit nog vast en wordt woensdag verder gehoord.