Thuiswerken de toekomst: richt je werkplek goed in

Lockdown

Nu we weer in lockdown zitten en het advies is om thuis te blijven werken, richten veel bedrijven hun werkritme zo in met het idee dat thuiswerken blijft. Een jaar geleden had je het misschien nog niet verwacht, maar thuiswerken is voor een groot deel van de bedrijven in Nederland de toekomst.

Inrichten thuiswerkplek

Zij zien bijvoorbeeld de voordelen in van op afstand werken of hebben hun werk inmiddels zo ingericht dat het weer te veel moeite is om alles om te draaien. Om zo comfortabel en efficiënt mogelijk vanuit huis aan de slag te kunnen gaan, moet je je werkplek goed inrichten. In dit artikel lees je enkele tips voor het inrichten van je thuiswerkplek.

Zorg voor snel internet met netwerkkabels

Wat in ieder geval niet mag missen op je werkplek thuis is stabiel en snel internet. Een haperende Zoom-sessie kan vandaag echt niet meer na al die tijd thuiswerken. Langzaam internet werkt enorm frustrerend. Merk je dat je niet zo snel kunt surfen? Of dat je mailbox langzaam laadt? Zet dan af en toe je router aan en uit voor een reset. Wat ook kan helpen, is om over te stappen op bedraad internet in plaats van een draadloos netwerk.

Met de juiste netwerkkabels kun je op die manier een veel stabieler internet samenstellen. Doe dit vooral wanneer je altijd op dezelfde plek werkt zodat de kabel daar kan blijven liggen. Bekabeld internet met netwerkkabels is altijd sneller dan draadloos internet, waardoor het de voorkeur heeft voor mensen die willen kunnen vertrouwen op hun netwerk.

Upgrade je bureaustoel en bureau (nu echt!)

Misschien heb je aan het begin van de coronacrisis wel vanaf de keukentafel gewerkt. Nu we meer dan anderhalf jaar verder zijn, snap je waarschijnlijk wel dat dat niet de meest comfortabele positie was. Mocht je tegenwoordig nog steeds geen fatsoenlijke werkplek hebben ingericht met een ergonomisch bureau en een dito bureaustoel dan wordt dat écht tijd; helemaal nu thuiswerken ook na corona een blijvertje is. Het is namelijk heel belangrijk om comfortabel te kunnen werken.

Schaf daarom een bureaustoel aan die je kunt verstellen in een hoogte naar keuze. Kijk bij het uitkiezen van een passend bureau naar de eigenschap of de tafel verstelbaar in hoogte is. Een sta-zit-bureau is de ideale oplossing voor mensen die veelal vanuit huis werken. Zo kun je je werkhouding om de paar uur veranderen van zittend naar staand. Een actieve houding is beter voor je lichaam.

Kijk goed naar de verlichting van de werkplek

Wat daarnaast van groot belang is, is de verlichting op je werkplek. Hierbij geldt kort samengevat eigenlijk: hoe meer licht er is, des te beter voor je motivatie en productie. Natuurlijk daglicht heeft namelijk een positieve invloed op je concentratie. Daarom is het aan te raden om in de buurt van een (groot) raam te gaan zitten.

Probeer te vermijden dat je direct in het licht kijkt en dat het licht van achteren op je beeldscherm schijnt. Dat kan er namelijk voor zorgen dat je wordt afgeleid, omdat je de letters op je laptop of desktop niet goed kunt lezen. Heb je geen mogelijkheid om daglicht te creëren op je werkplek? Kies dan voor een goede verdeling van een paar lampen rondom je bureau.

Koop externe apparatuur zoals beeldscherm en toetsenbord

Waar je ook zeker aan moet denken, is om externe apparaten en hulpjes te kopen om comfortabeler te kunnen werken. Waarschijnlijk werk je op kantoor ook altijd met een extra beeldscherm, een externe muis en toetsenbord en andere handige hulpjes. Richt je werkplek thuis ook in met dit soort apparaten.

Let er hierbij op hoe je je toetsenbord en muis neerlegt, namelijk op ongeveer 10 centimeter van de rand van je bureau. Beide onderdelen mogen in ieder geval niet te ver weg van de rand liggen, omdat je anders last gaat krijgen van je nek en rug. Wanneer je ellebogen en polsen in een hoek van 90 graden liggen, weet je dat de externe hulpjes goed geplaatst zijn.

Maak een werkplek die alleen bedoeld is voor werk

Tot slot moet je ervoor zorgen dat je een werkplek thuis inricht die alleen bedoeld is om aan te werken. Dat is soms nogal lastig; helemaal wanneer je geen extra ruimte of kamer hebt voor het maken van een werkplek. Moet je je thuiswerkplek in de woonkamer of op de gang maken?

Zolang er voldoende ruimte en licht is, kan dit mits je een beetje ruimte voor jezelf en je spullen maakt. Ruim aan het einde van de dag je bureau op om je werk daadwerkelijk aan de kant te leggen en stel vaste werktijden voor jezelf in. Op die manier kun je werk en privé beter van elkaar scheiden terwijl je wel gewoon comfortabel vanuit huis aan de slag kunt gaan.