Unicef en 59 andere organisaties: Hou scholen open na de kerstvakantie

Het is volgens de organisaties niet meer acceptabel om scholen weer dicht te doen. Onderwijs is geen aan- en uitknop, geen knipperlicht. Het is een essentieel onderdeel van opgroeien. Zet vanaf vandaag de belangen van kinderen en jongeren echt voorop. ''Zoek naar alternatieven om mensen met een kwetsbare gezondheid te beschermen. Maak creatief gebruik van ruimte, tijd en menskracht, bijvoorbeeld met een tien puntenplan. En kijk hoe er ook op andere manieren de zorgen van onderwijspersoneel kunnen worden verminderd.''

De oproep is een initiatief van UNICEF Nederland, dat door 59 andere partijen wordt ondersteund. Met het statement maken de 60 organisaties een collectieve vuist, en daarmee het kabinet te overtuigen de belangen van kinderen en jongeren voorop te stellen en de scholen direct na de kerstvakantie te openen.