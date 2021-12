Patiënten gaan door corona-lockdown na beroerte minder vaak naar arts

Vorig jaar zochten patiënten, als ze plotseling de kracht verloren in een arm of niet meer uit hun woorden kwamen', minder vaak medische hulp. Dit meldt de Hartstichting donderdag.

Minder beroertes en TIA's geregistreerd dan normaal

Artsen zagen 29% minder beroertes en 37% minder TIA’s tijdens de eerste golf. In de maanden hierna is deze zorg niet ingehaald. Dit blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC in de regio Rotterdam.

Hartstichting vreest voor herhaling

De Hartstichting is bang dat beroerteslachtoffers in de huidige lockdown opnieuw zorg vermijden. De organisatie drukt mensen op het hart direct 112 te bellen bij klachten van een beroerte.

Extra drempel door pandemie

De coronapandemie werpt extra drempels op om hulp te zoeken bij klachten van een beroerte. Dat concluderen onderzoekers van het Erasmus MC. Ze analyseerden huisartsgegevens van zo’n 167.000 mensen in de regio Rotterdam. Het ging om gegevens van maart tot december 2020. Het onderzoek werd door ZonMw gefinancierd. De publicatie verschijnt vandaag in het vaktijdschrift Neurology.

Effect van lockdown

De onderzoekers zagen met name in de eerste golf (maart tot mei 2020) een sterke afname van het aantal mensen dat zich bij een arts meldde met beroerte-klachten. 'Het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven tijdens de lockdowns, kan ertoe hebben geleid dat mensen geen hulp zochten ondanks alarmsymptomen. Vervolgonderzoek met gegevens uit andere regio’s moet bevestigen of het beeld daar hetzelfde is', zegt Evelien de Schepper, huisarts-epidemioloog bij het Erasmus MC.

Zorg later niet ingehaald

In de maanden na de eerste lockdown steeg het aantal beroerte-diagnoses wel weer. Maar dit is later niet ingehaald. Over het hele jaar 2020 waren er minder diagnoses. In de ziekenhuisregistraties van 2020 daalde het aantal opnames voor TIA (voorbijgaande beroerte) met 15% ten opzichte van het jaar ervoor. Er zijn nog geen exacte, landelijke cijfers, maar het is aannemelijk dat er mensen niet behandeld zijn en onnodige gezondheidsschade hebben opgelopen.

Hartstichting: resultaten zijn zorgwekkend

'Mensen vinden het vaak al moeilijk genoeg om de ernst van de beroertesignalen in te schatten. Waardoor zij niet direct hulp zoeken. Corona lijkt dit nog verder te bemoeilijken. We vrezen dat mensen onnodige gezondheidsschade oplopen. Want dit is geen zorg die je uit kunt stellen. Bij beroerteklachten moeten mensen snel gezien worden door een arts. Ook bij een TIA is behandeling vaak nodig, om een ernstige beroerte te voorkomen,' zegt Floris Italianer, directeur Hartstichting.

Mond, spraak, arm. Beroerte-alarm!

Jaarlijks krijgen in Nederland zo’n 40.000 mensen een beroerte en zo’n 54.000 mensen een TIA. De Hartstichting vraagt aandacht voor de signalen van beroerte. Ze roept mensen op bij een van deze signalen direct medische hulp in te schakelen, bij voorkeur via 112.