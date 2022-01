Zeer grote brand ontmoetingscentrum het Buurtnest in Uithoorn

In Uithoorn is op oudejaarsavond een zeer grote brand uitgebroken in het ontmoetingscentrum het Buurtnest aan de Arthur van Schendellaan.

De brand brak uit rond 23.00 uur. Brandweer uit de regio is opgeroepen om bijstand te verlenen bij het blussen van de brand. In het gebouw zitten meerdere verenigingen gevestigd. Ten tijde van het uitbreken van de brand was niemand aanwezig. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend.

Het is niet de eerste keer dat op oudjaar de brandweer op dit adres werd verzocht. Het pand kan grotendeels als verloren worden beschouwd. Door de windrichting werden enkele bewoners van naastgelegen appartementen verzocht ramen en deuren te sluiten in verband met de grote hoeveelheid rook die bij de brand vrij kwam. De buurt is bij politie bekend. In voorgaande jaren was het tijdens de jaarwisselingen onrustig.

