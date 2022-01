De Nachtwacht gezien in 717.000.000.000 pixels groot

Dit is de grootste en meest gedetailleerde foto ooit van een kunstwerk. Hij is 717 gigapixels, oftewel 717.000.000.000 pixels, groot. De afstand tussen twee pixels is 5 micrometer (0,005 millimeter), wat betekent dat één pixel kleiner is dan een menselijke rode bloedcel.

Om deze afbeelding te maken zijn met een 100-megapixel Hasselblad H6D 400 MS-camera 8430 individuele foto’s van 5,5cm x 4,1cm gemaakt. Deze zijn daarna door middel van kunstmatige intelligentie aan elkaar geplakt tot een grote afbeelding. Dat leverde een bestand van 5,6 terabyte op.

Verder onderzoek Nachtwacht

De conditie van De Nachtwacht wordt continue gecontroleerd en we hebben gezien dat er veranderingen optreden zijn, zoals het wit uitgeslagen hondje rechtsonder op het schilderij. Om een beter begrip te krijgen van deze veranderingen is een diepgaand onderzoek naar de algehele staat van het schilderij gedaan. Het onderzoek werd uitgevoerd met de nieuwste en meest geavanceerde beeldtechnieken, zoals hoge-resolutiefotografie, macro-röntgenfluorescentie scanning en reflectie imaging spectroscopie en zeer geavanceerde computeranalyse. Hiermee is het schilderij minutieus in beeld gebracht en niet alleen de oppervlakte van het schilderij onderzocht, maar ook alle lagen van het schilderij bestudeerd: van vernis tot doek.