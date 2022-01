Zeehavenpolitie arresteert 2 uithalers in Nieuwjaarsnacht in Rotterdamse haven

In de nacht van vrijdag op zaterdag, Nieuwjaarsnacht, heeft de zeehavenpolitie twee verdachten aangehouden in de Rotterdamse haven die vermoedelijk cocaïne wilden smokkelen. 'De mannen van 33 en 24 jaar worden verdacht van het onbevoegd aanwezig zijn in de Rotterdamse haven', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) maandag.