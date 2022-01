'Veteranen' eisen bij cellencomplex vrijlating gearresteerde man na mishandeling ME'ers

Cellencomplex Flierbosdreef

Rond 20.30 uur verzamelden zich een groep van ongeveer 30-35 personen zich voor cellencomplex aan de Flierbosdreef. Onder deze groep bevonden zich een groot aantal personen die verklaarden “veteranen” te zijn. De groep demonstreerde in eerste instantie voor de vrijlating van een specifieke verdachte, maar al snel gingen er leuzen rond van “Laat ze vrij”. Op sociale media deed de groep een oproep om meer aanhang te creëren. In het cellencomplex zaten meerdere verdachten ingesloten die eerder op de dag waren aangehouden tijdens de verboden demonstratie op het Museumplein.

Verstoring openbare orde

In overleg met het openbaar ministerie en de gemeente is er een plan gemaakt om de openbare orde verstoring te beëindigen. Toen er diverse politie-eenheden onderweg waren naar de Flierbosdreef besloten de demonstranten snel te vertrekken.

Mishandeling politieman

Een agent in uniform die aan het einde van zijn dienst in een politieauto wilde stappen om naar zijn eigen bureau te rijden, werd door een vrouw uit de groep met een paraplu bedreigd. Een andere aanwezige betoger trok de politieman hardhandig uit de politieauto en sloeg en schopte de agent. De verdachte, een 47-jarige man uit Amstelveen kon direct door toegesnelde agenten worden aangehouden. De agent is in een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis waar hij enige tijd moest blijven. De agent is op dit moment thuis met zwaar letsel en gaat als hij daar lichamelijk toe in staat is aangifte doen tegen de verdachte. De verdachte zit op dit moment nog vast en wordt vandaag gehoord door de recherche.

Verboden demonstratie

Tijdens de verboden demonstratie op zondag 2 januari op het Museumplein eerder op de dag zijn in totaal 30 verdachten aangehouden voor diverse strafbare feiten. Ook hier raakten vier agenten gewond door geweld dat tegen hen werd gebruikt.