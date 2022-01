Verhuisd vlak voor de lockdown? Zo kom je toch aan je nieuwe inboedel

De woningmarkt is al lange tijd 'oververhit' en dat betekent zoveel dat als een woning te koop wordt gezet je er heel snel bij moet zijn omdat je anders te horen krijgt dat dat je niet de enige was en en waarschijnlijk een te laag bod hebt uitgebracht.

Je kunt tijdens lockdown niet naar de woonwinkels

Is het jou gelukt om tijdens deze gekte op de woningmarkt een nieuwe woning aan te schaffen? Dan ben je één van de weinigen. Ben je net voor de aankondiging van de lockdown verhuisd? Dan kun je op dit moment niet in de winkels op zoek naar spullen voor je nieuwe woning. Dat is jammer, want met het bepalen van de inrichting is het fijn om een goed beeld te krijgen van de meubels, accessoires en kleuren behang waaruit je kunt kiezen. Het is niet bekend hoe lang de lockdown nog van kracht gaat zijn. Dat is lastig wanneer je niet langer wilt wachten met de inrichting van je nieuwe woning. Uiteraard kun je ook zonder fysiek naar de winkel te gaan een nieuwe inboedel aanschaffen.

Online shoppen tijdens de lockdown gewoon mogelijk

Je kunt vast een hoop van je oude woning meenemen naar je nieuwe huis. Maar als je verhuist naar een grotere woning, heb je automatisch ook meer spullen nodig. Hoewel je het liefst rustig rondkijkt in de winkel, is dat nu helaas geen optie. Gelukkig kun je tegenwoordig alles online bestellen, ook op het gebied van inrichting. Banken, tafels, stoelen: je koopt ze gewoon online en ze worden heel eenvoudig bij je thuis geleverd. In sommige gevallen worden de bestelde meubels zelfs naar binnen of boven gedragen en gemonteerd, zodat je daar geen zorg aan hebt.

Is de woning nog wat kaal en wacht je liever met het kopen van meubels tot de winkels weer open zijn? Schaf dan in ieder geval eerst je verlichting aan. Hiermee creëer je namelijk direct veel gezelligheid en het bepaalt voor een groot deel de sfeer van de ruimte. Bij Straluma vind je het grootste aanbod aan verlichting van heel Nederland. Ook hier kun je gewoon online shoppen tijdens de lockdown, waardoor je eenvoudig alle benodigde verlichting in huis haalt. Je kunt er onder andere terecht voor vloerlampen, sfeerverlichting, en hanglampen voor boven de eettafel. Ook kunnen ze je voorzien van persoonlijk advies zodat je zeker weet dat je de juiste verlichting in huis haalt. Goede verlichting kan een ruimte echt tot leven brengen, waardoor de aanschaf van andere artikelen weer wat langer op zich kunnen laten wachten.

Geef spullen een tweede kans

Tijdens de lockdown kun je op Marktplaats gewoon terecht. Zeker nu veel mensen de afgelopen twee jaar meer thuis zijn geweest dan ooit, worden veel spullen online aangeboden. Veel mensen hebben de inrichting een upgrade gegeven en nieuwe meubels aangeschaft. Alles wat overblijft, hoeft uiteraard niet persé naar de stort te worden gebracht. Via Marktplaats kun je veilig online chatten. Wanneer je iets koopt, hoef je geen drukke winkel in, maar kun je op gepaste afstand het meubel bij iemand thuis afhalen of laten bezorgen. Niet alleen handig in tijden van lockdown, maar ook goed voor de portemonnee én een goede keuze op het gebied van duurzaamheid. Wie goed zoekt, vindt online meubels van goede kwaliteit die nog een lange tijd mee kunnen. Bovendien vind je hierdoor ook sneller unieke stukken die niet iedereen in de woonkamer heeft staan.

Vraag rond in de omgeving

Net zoals Marktplaats is ook je eigen omgeving een goede plek om op zoek te gaan naar ‘nieuwe’ spullen. Vraag rond in de vriendenkring, bij familie of kennissen. Laat aan iedereen die het horen wil weten dat je op zoekt bent naar bepaalde spullen. Vaak komt er via je netwerk dan weer bericht van een buurman die nog wel iets heeft liggen. Kijk eens bij (groot)ouders op zolder of in de schuur. Vaak staan er nog genoeg spullen die prima hergebruikt kunnen worden. Bovendien kan het een leuke uitdaging zijn om oude meubels die al een tijdje geen aandacht hebben gekregen, een opknapbeurt te geven. Een likje verf doet al een heleboel. Dat is tevens weer een goede bezigheid om jezelf te vermaken tijdens de lockdown.

Nog even geduld

Diegenen die de spullen toch echt liever in het echt bekijken voordat ze worden aangeschaft, moeten nog even geduld hebben. De huidige lockdown is aangekondigd tot halverwege januari en op dit moment is nog niet bekend of deze verlengd gaat worden. Maar ga ook eens bij jezelf na of je al die extra inboedel echt nodig hebt. Wanneer de woning is ingericht met alle spullen die al in je bezit zijn, heb je beter overzicht van wat noodzakelijk is en dat voorkomt eventuele impulsaankopen.