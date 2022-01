Aangehouden 32-jarige verdachte en dood aangetroffen 14-jarig meisje kenden elkaar

De 32-jarige verdachte die afgelopen vrijdag is aangehouden in verband met de dood van een 14-jarig meisje in Leiden blijft twee weken langer in voorarrest. 'Dat heeft de rechter-commissaris maandag besloten', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) maandagmiddag.

'Verdachte is bekende van slachtoffer'

Het meisje uit Hazerswoude-Rijndijk werd afgelopen vrijdag dood aangetroffen in Leiden. Ze is door een misdrijf om het leven gekomen. 'In verband met het overlijden is later op de dag een 32-jarige man uit Leiden, een bekende van het slachtoffer, aangehouden als verdachte', aldus het OM.

Voorgeleid

Het Openbaar Ministerie heeft de man maandag voorgeleid op verdenking van moord dan wel doodslag en ontucht. De rechter-commissaris heeft besloten dat hij nog 14 dagen in voorarrest moet blijven. In die periode wordt de rol van de verdachte verder onderzocht. De verdachte zit in alle beperkingen.