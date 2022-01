Meisje (4) liep rond met kerstverlichting in long

In Paraguay heeft een 4-jarig meisje een opvallende operatie ondergaan. Het meisje kampte met ademhalingsproblemen en werd naar een ziekenhuis overgebracht.

In het ziekehuis in Asuncion aangekomen, gingen artsen meteen op zoek en vonden al snel de oorzaak. Het meisje bleek tot grote verbazing een kerstlichtje in de rechterlong te hebben. Met een ingreep wist de arts het lampje uit de long te verwijderen. Het meisje maakt het inmiddels weer goed.