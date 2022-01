Heetgebakerde saunabezoekers bijten, spugen en schelden agenten uit

Maandagavond bleek er een sauna aan de Beijerlandselaan in Rotterdam gewoon open te zijn. Agenten namen poolshoogte en kregen het voor hun kiezen toen de saunabezoekers agressief werden. Een 32-jarige man is aangehouden.

Het was maandagavond rond 21.00 uur toen een agent in Rotterdam geluiden uit de Wellness hoorde komen. Het leek erop dat er bezoekers aanwezig waren. Na lang aanbellen en bonken op de deur, kwam er een man naar buiten.

Er volgde nog een man en drie vrouwen. Ze waren allemaal niet erg meewerkend en gedroegen zich recalcitrant.

Agenten gingen het gesprek aan en controleerden hun identiteitsbewijs. Bij een van de bezoekers ging dat niet vanzelf. Hij sloeg een agent in zijn gezicht, bespuugde hem en riep de meest verschrikkelijke ziektes naar de politiemensen. De agent die de lastige saunagast in de boeien sloeg, werd ook nog eens gebeten in zijn bovenbeen.



De man, een 32-jarige Schiedammer, is aangehouden. De andere saunagangers kregen een boete voor de covidovertreding en twee van hen voor de wet id. Totaal zaten er zeven mensen in de sauna.

De gemeente wordt hiervan op de hoogte gebracht en zal maatregelen nemen, ook richting de eigenaar.