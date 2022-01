Verdachten aangehouden invoer partij van 4.100 cocaïne in Nederland

In 2021 totaal ruim 68.000 kg cocaïne in beslag genomen

De cocaïne zat verstopt in meerdere containers geladen met ananassapconcentraat. De containers, afkomstig uit Costa Rica, werden in augustus 2021 na verkregen informatie onderkend en gecontroleerd. De bestemming van de betrokken containers was een groot en gerenommeerd koel-en overslagbedrijf in Rotterdam. De aangetroffen cocaïne bleek voor Rotterdam één van de grootste inbeslaggenomen partijen van 2021 te zijn. 'Het afgelopen jaar is in de haven van Rotterdam door politie en douane ruim 68.000 kg cocaïne in beslag genomen, waarmee 2021 een recordjaar is', aldus de politie.

Drugspakketten los in de containers

Het lijkt erop dat criminelen hun smokkelmethode veranderen. Voorheen werd de cocaïne vaak goed verstopt in de lading van containers en er pas op de eindbestemming uitgehaald. Inmiddels worden de pakketten met drugs vrijwel altijd los in containers gezet van bedrijven die van niets weten. De cocaïne wordt er dan in de haven zelf uitgehaald door corrupt personeel of door insluipers. Dit valt op te maken uit het grote aantal aangehouden personen (zogenaamde uithalers). In 2021 waren dit er ruim 400, tegen ongeveer 280 in het jaar daarvoor.

Medewerkers omgekocht

Criminele maken graag gebruik van essentiële schakels in het logistieke proces bij de containertransporten van Zuid Amerika naar de grote havens in Europa, waaronder Rotterdam. Medewerkers worden omgekocht om informatie door te geven of om hun diensten aan te bieden bij het op slinkse wijze door te laten gaan van de vervoerde cocaïne.

Loodsbaas en vorkheftruckchauffeurs betrokken

In de zaak van de 4.100 kg cocaïne bleek het uithalen van de drugs zeer geraffineerd te zijn georganiseerd. Medewerkers van het ontvangende bedrijf in Rotterdam bleken een essentiële schakel te zijn bij het uithalen van de partij cocaïne en deze geschikt te maken voor transport naar de organisatoren van deze smokkelmethode. Uit het onderzoek valt op te maken dat binnen het betrokken bedrijf geleidelijk een grote groep medewerkers betrokken is geraakt. Het ging hierbij om een loodsbaas en vorkheftruckchauffeurs. Het politieonderzoek heeft de verdachten op hun werkplek in beeld kunnen brengen.

Al eerder 5 aanhoudingen verricht

Al eerder werden in deze zaak vijf verdachten aangehouden. De verdachten waren werkzaam bij het “misbruikte” overslagbedrijf in Rotterdam en konden zo via de bestaande infrastructuur op slinkse wijze de cocaïne binnen smokkelen.

Lege transportkratten

Na onderkenning van de drugs in de containers werd deze door de politie inbeslaggenomen, waarna de containers met de lege transportkratten werden doorgelaten om zodoende te kijken wie er allemaal wisten van deze partij. Al snel werd duidelijk dat een aantal medewerkers van het overslagbedrijf in Rotterdam op de hoogte waren van de partij cocaïne en werden door hen maatregelen genomen om deze ‘koud’ te zetten. Men was ervan overtuigd dat de cocaïne nog in de transportkratten aanwezig was. Door observaties en het achterhalen van de identiteit van de medewerkers werden enkele maanden geleden al vijf personen aangehouden in de leeftijd van 34 tot 59 jaar oud afkomstig uit Rotterdam en Zwijndrecht.

Aangehouden mannen vrijdag voorgeleid

Vandaag zijn nog twee mannen uit Rotterdam aangehouden en ingesloten voor verhoor en onderzoek. Eén van de aangehouden verdachten was een ex-medewerker van het betrokken overslagbedrijf. De tweede aangehouden verdachte was een contact van de eerder aangehouden verdachten en betrokken bij het vervoer van de cocaïne. De twee aangehouden mannen zullen vrijdag worden voorgeleid bij de rechter commissaris.

Preventiegesprek

De politie heeft met het betrokken koel-en overslagbedrijf in Rotterdam een uitgebreid preventiegesprek gehad. Het bedrijf treft in zijn geheel geen blaam en werd door zijn medewerkers ernstig in diskrediet gebracht en heeft hier aanzienlijke schade van.

Interne procedures aanpassen

Bij de integrale aanpak van de internationale cocaïnehandel wordt door de overheden steeds vaker de private samenwerking gezocht. Bedrijven willen er alles aan doen om te voorkomen dat zij misbruikt worden door criminele groeperingen. Zij zullen hun interne procedures aanpassen en ook de medewerkers attent maken op het fenomeen. Uiteraard is geldelijk gewin voor velen een motief om mee te werken. Echter eenmaal in de klauwen van de criminele organisatie is het lastig om eruit te stappen.