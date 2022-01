Mobiele Eenheid 'onder vuur genomen' door VN-rapporteur

VN-rapporteur Nils Melzer laat zich vandaag op Twitter zeer kritisch uit over het optreden van de Nederlandse politie tijdens coronaprotesten. De politiebonden ACP, ANPV, Equipe en NPB vinden dat Melzer voorbarige conclusies trekt. Een woordvoerder namens de bonden: ‘Dit soort uitspraken zijn schadelijk voor alle betrokkenen. Pas als alles gedegen onderzocht is, kan een oordeel worden geveld.’

Melzer plaatste bij zijn bericht (fragmenten van) beelden van protesten van vorig jaar en een van afgelopen dagen. Al eerder heeft het Openbaar Ministerie aangekondigd twee agenten te vervolgen voor het (niet proportioneel) geweld dat ze hebben gebruikt bij de aanhouding van een demonstrant. De gezamenlijke politiebonden zijn (in beginsel) voorstander van onderzoek en transparantie over het optreden van de politie in het algemeen en van de ME in het bijzonder. Daarbij is echter van ontegenzeglijk belang dat alle feiten en omstandigheden in de juiste (nationale) context gewogen worden. Dat gaat verder dan een momentopname of een (geknipt) onderdeel van een filmbeeld.

Pas na gedegen onderzoek oordeel vellen

Pas als alles gedegen onderzocht is, kan een oordeel worden geveld. Snelle en daarmee mogelijk voorbarige conclusies zijn schadelijk voor alle betrokkenen. Niet in de minste plaats voor de politiemensen die onder toenemende zware omstandigheden, onder extreme druk en gebukt onder de capaciteitsproblemen, steeds moeten optreden tegen burgers die zich keren tegen de beleidsmakers van Nederland. De politiebonden maken zich hard voor een gedegen onderzoek om hiermee recht te doen aan iedereen die hiervan slachtoffer is.

De VN-rapporteur plaatste dit filmpje op zijn twitter pagina.