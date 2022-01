Macron wil ongevaccineerden gaan 'dwarszitten'

De Franse president Macron wil ongevaccineerden "graag" gaan dwarszitten om hen toch over de streep te trekken een vaccin te gaan halen. Dat zei de president in een vraaggesprek met Le Parisien.

"Ongevaccineerden wil ik echt op hun zenuwen werken, tot het eind aan toe. Dat is de strategie", zegt Macron in de krant. Deze uitspraak van de president valt niet bij iedereen in goede aarde. Van links tot rechts krijgt Macron kritiek over zich heen.

Zo reageert de rechts-populistische leider Marine Le Pen: "Een president moet zulke woorden niet gebruiken." "Emmanuel Macron is zijn functie onwaardig."

In Frankrijk loopt het aantal besmettingen in rap tempo op. Gisteren werd een recordaantal van 270.000 positieve tests gemeld. Om het virus te kunnen beteugelen wil de regering de coronapas ,die voor toegang tot horeca en cultuur, voortaan alleen nog verstrekken aan volledig gevaccineerden.