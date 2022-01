Gewonde bij steekincident in Schaijk

Bij een steekincident in het Brabantse Schaijk is woensdagavond een persoon gewond geraakt. Dit meldt de politie op twitter.

Het slachtoffer werd gewond aangetroffen op de Noordhoekstraat en is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht.

De politie heeft direct een plaats delict gemaakt en is opzoek naar sporen. Er is een verdachte aangehouden die mogelijk betrokken is bij het steekincident.