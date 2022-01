Grote politieactie na dreiging rond John van den Heuvel in Amsterdam

De A2 tussen Breukelen en Maarssen is dinsdagmiddag in beide richtingen afgesloten geweest omdat er een politieactie gaande was. Bij de actie is de Dienst Speciale Interventie (DSI) ingezet. Het zou om een incident gaan waarbij misdaadverslaggever John van den Heuvel betrokken zou zijn.

Incident in Amsterdam

De verslaggever van De Telegraaf laat weten dat er zich rond Amsterdam een incident zou hebben voorgedaan. Hierbij heeft de beveiliging van hem ingegrepen en een protocol gestart.

Aanhouding

Op de A2 werd een auto van een verdachte klemgereden door de Dienst Speciale Interventie en is één verdachte aangehouden. Zijn auto is op de A2 doorzocht en uit veiligheidsoverweging werd de A2 tijdelijk in zijn geheel afgesloten bij Breukelen. Of in de auto iets is aangetroffen is niet bekend.

Hoofdgebouw Landelijke Eenheid

John van den Heuvel is uit voorzorg doorgereden naar het hoofdgebouw van de Landelijke Eenheid in Driebergen. Direct werden hier de veiligheidsmaatregel opgeschroefd. De Dienst Bewaking en Beveiliging omringde het gebouw gewapend met automatische vuurwapens.

Update 14.30 uur:

De A2 ter hoogte van Maarssen is in beide richtingen deels vrijgegeven. Politie houdt nog twee rijstroken en de afrit naar Utrecht-noord vanuit Breukelen nog dicht.

Update 15.30 uur:

De A2 is weer in zijn geheel vrijgeven door de politie. Men loopt geen vertraging meer op