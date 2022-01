Twee doden bij ongeval met brommobiel in Erica

Een woordvoerder laat weten dat beide in een brommobiel zaten en over de Verlengde Vaart Noordzijde reden. Door onbekende oorzaak kwamen zij in botsing met een boom en in een sloot tot stilstand.

Ondanks de inzet van hulpverleners overleden beide slachtoffers op de plaats van het ongeval. De politie stelt een onderzoek in naar het incident.