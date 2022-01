KHN: 'Horeca kan verantwoord heropenen op 15 januari'

Horecaroutekaart

KHN heeft daarom opnieuw het voortouw genomen en komt met een horecaroutekaart. 'Hiermee laat de branchevereniging ook aan het nieuwe kabinet zien hoe de horeca gefaseerd op een veilige en verantwoorde wijze open kan. De routekaart is gebaseerd op ervaringen en adviezen van horecaondernemers en bevat concrete suggesties om op zeer korte termijn tot heropening van de horeca te komen', stelt KHN.

Gefaseerd

Het doel van de horecaroutekaart is om te kijken hoe de horeca zo snel mogelijk weer (gefaseerd) open kan. KHN kijkt hierbij ook naar andere Europese landen. 'Ook daar zijn zorgen over de Omicronvariant, maar de horeca krijgt daar wel veel meer ruimte', aldus KHN.

Het kán!

Daarnaast heeft de Nederlandse horeca sinds de zomer opnieuw laten zien veilig open te kunnen zonder grote bron van besmetting te zijn. Het kán dus. Nu de Omicronvariant minder ziekmakend blijkt dan eerdere varianten, wordt het tijd dat het kabinet het coronabeleid en de -maatregelen gaat herijken.

'In gesprek gaan'

'Het nieuwe kabinet moet laten zien dat het bereid is om te kijken hoe we de horeca zo snel mogelijk weer open krijgen. Om de eerste stap te zetten, presenteren we daarom een concreet voorstel met weloverwogen invullingen voor een verantwoorde heropening van de horeca. Ondernemers willen namelijk weer volop kunnen ondernemen. De nieuwe bewindspersonen zijn bekend; ik nodig ze dan ook van harte uit om met ons in gesprek te gaan,' zegt KHN-voorzitter Robèr Willemsen.

Het nieuwe kabinet is aan zet

KHN is van mening dat de mogelijkheid voor een verantwoorde heropening per direct, maar uiterlijk 15 januari, er is. Er wordt volop geboosterd, zodat voor eind januari vrijwel iedereen die dat wil een booster heeft gehad. Dit is een van de parameters om te versoepelen. Met het huidige vaccinatietempo is er dus geen reden meer om de harde lockdown nog langer te handhaven. Het is tijd om de rekening van de crisis niet langer bij (horeca)ondernemers te leggen. Het feitelijke probleem – de zorgcrisis – moeten ze aanpakken.

De horeca wil de mouwen weer opstropen

Ondernemers willen hun mouwen weer opstropen en de deuren openen voor gasten. Het belang van de horeca als veilige ontmoetingsplaats van mensen (op afstand en met regels) is groot en wordt enorm onderschat. De samenleving snakt naar lucht, perspectief, contact en wil elkaar weer ontmoeten. Als huiskamer van de samenleving kan de horeca dit op een veilige manier faciliteren. De horeca is er klaar voor.