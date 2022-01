Politie bekeurt partygangers aan boord schip

De politie heeft zaterdagavond in Zaandam een einde gemaakt aan het voornemen van een groep feestvierenden om aan boord van een partyboat een feest te gaan vieren.

Tijdens politiesurveillance op de social media was de uitnodiging opgevallen voor deze aqua boatparty die plaats zou vinden in de avond tot 04.00 uur. In de omgeving van de opstapplaats, langs de Zijkanaal-C-weg, werd omstreeks 22.00 uur een sloep aangetroffen die moest fungeren om de bezoekers naar de partyboat te brengen. De partyboat voer op Zijkanaal-C.

De waterpolitie van de politie Amsterdam en landelijke eenheid hebben de opvarenden op de boot allen gecontroleerd en bekeurd voor overtreding van de coronaregels in relatie tot de nautische wetgeving. Naast de 19 verdachten trof de politie vele fusten bier en 82 liter lachgas aan.