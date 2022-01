Scholen maandag weer open. Wat doet het virus?

Net voor de kerstvakantie bleek uit cijfers van de arbo dat het aantal ziekmeldingen in het onderwijs in een maand met maar liefst 77% was gestegen. Dat betekent 14 ziekmeldingen per 100 medewerkers in het onderwijs. Voor zover wij weten, is dit de hoogste stijging die wij ooit hebben gemeten,” aldus Claudia Sedney, een woordvoerder van Arboned.

Vandaag, zaterdag 8 januari, maakte de GGD bekend dat het afgelopen etmaal er 28.003 nieuwe besmettingen zijn vastgesteld. Vorige week zaterdag werden 15.606 besmettingen gemeld, dat zijn 12.397 minder dan vandaag.

Nu worden met corona besmette kinderen er gelukkig niet zo ziek van, maar voor personeel in het onderwijs ligt dat mogelijk anders.

Het OMT verwacht dat kinderen de komende tijd vaker besmet raken met het coronavirus, maar het adviesorgaan gaat ervan uit dat de druk op de ziekenhuizen beperkt blijft. De deskundigen vinden de heropening daarom verantwoord.

Nu maar afwachten in hoeverre scholen, die nu al met een tekort aan leerkrachten kampen, hun roosters kunnen blijven indelen om de schoolgaande les te kunnen blijven geven.