Duits stel krijgt flinke celstraf na 'strooptocht' langs Nederlandse sauna's

De rechtbank Midden-Nederland heeft afgelopen vrijdag een 33-jarige man en een 34-jarige vrouw uit Duitsland veroordeeld tot maandenlange celstraffen. 'Het Duitse stel trok in de zomer van 2021 langs verschillende saunacomplexen in Nederland om daar kluisjes open te breken. Uit zeker 27 kluisjes stalen ze onder andere contant geld, bankpassen, telefoons, sierraden en autosleutels', zo meldt de rechtbank vrijdag.

Saunabezoekers totaal onthand

In de periode van 6 juli tot en met 14 juli 2021 bezochten de man en vrouw saunacomplexen in Nijmegen, Wijchen, Soesterberg, Almere en ’s-Hertogenbosch. Op de eerste locatie – in Nijmegen – stalen ze een auto om de strooptocht langs de sauna’s voort te zetten. Saunabezoekers werden na een ontspannen dagje geconfronteerd met een opengebroken kluisje. Van sommige slachtoffers is voor meer dan duizend euro aan geld en spullen meegenomen, waaronder kleding. Zij waren daardoor totaal onthand.

'Geen cameratoezicht'

Ook is met sommige uit de kluisjes gestolen bankpassen later nog gepind. Het duo gaf op zitting toe bewust voor saunacomplexen te kiezen omdat daar geen cameratoezicht is. Uiteindelijk werd het duo in Almere herkend door de bedrijfsleider. Beelden van de twee waren inmiddels gedeeld onder bedrijfsleiders van saunacomplexen in Nederland. Op hun hotelkamer werden diverse gestolen goederen gevonden, maar ook drugs en wapens.

Schade terugbetalen

Wat voor de slachtoffers een ontspannende dag had moeten zijn ontaardde in het tegendeel. De twee kozen puur en alleen voor hun eigen financieel gewin. Hoeveel zij precies buit hebben gemaakt is niet duidelijk. 17 mensen hebben zich gemeld als slachtoffer. Het duo moet hen bijna 10.000 euro aan schade terugbetalen. Dit bedrag bestaat uit geld dat is gestolen, maar ook de waarde van gestolen telefoons, sierraden, kleding en andere spullen.

Celstraf

De rechtbank is van oordeel dat gelet op de reeks van strafbare feiten, het grote aantal slachtoffers en de omvang van de schade alleen een gevangenisstraf op z’n plek is. De man is eerder veroordeeld voor soortgelijke zaken, maar dit heeft hem kennelijk er kennelijk niet van weerhouden opnieuw in de fout te gaan. De officier van justitie vroeg de rechtbank een gevangenisstraf waarvan een deel voorwaardelijk op te leggen. Maar de rechtbank vindt dat een gepasseerd station.

'Niet geleerd van eerdere veroordelingen'

De man heeft laten zien niet geleerd te hebben van eerdere veroordelingen. Dat hij nu zegt spijt te hebben en zijn leven wil beteren verandert niets aan het oordeel van de rechtbank. Hem is een gevangenisstraf van 20 maanden opgelegd. Daarbovenop moet hij nog 5 maanden uitzitten die hem eerder voorwaardelijk is opgelegd. Voor de vrouw ligt dat anders, zij is niet eerder veroordeeld. De rechtbank legt haar een gevangenisstraf op van 18 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk. Het voorwaardelijk deel is als stok achter de deur, een waarschuwing om niet opnieuw strafbare feiten te plegen.