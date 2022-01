Lokaal glad zijn door bevriezing

In het oosten komt er mist voor, in het zuidoosten is deze plaatselijk dicht. In de tweede helft van de ochtend verdwijnen mist en gladheid. Er zijn wolkenvelden en, maar er is ook ruimte voor de zon. De maximumtemperatuur ligt rond 6°C, in het zuiden in gebieden met hardnekkige lage bewolking wordt het niet warmer dan 3°C . De zuidenwind is landinwaarts zwak, langs de kust matig.