Dramatische flatbrand in New York kost 17 mensen het leven

Bij een zeer grote brand in een hoog flatgebouw in het New Yorkse stadsdeel The Bronx zijn zondag zeker 17 mensen om het leven gekomen. Onder de slachtoffers waren negen kinderen, zo meldt het stadsbestuur.

Volgens de burgemeester, Eric Adams, zouden tientallen anderen nog in levensgevaar verkeren. ,,Dit moet een van de ergste branden zijn die we in de huidige tijden hebben meegemaakt.”

De brand brak uit in de nacht van zaterdag op zondag (lokale tijd) in het negentien verdiepingen tellend gebouw. De brand is volgens de brandweer ontstaan door een kapotte elektrische kachel in een van de appartementen.

Slachtoffers zijn naar verschillende ziekenhuizen in de omgeving gebracht. Brandweerlieden die het gebouw binnentraden vonden op elke verdieping wel slachtoffers. De meeste hadden ernstige ademhalingsproblemen door de grote hoeveelheid rook die ze hadden ingeademd. Andere lagen dood in het gebouw.

De brandweer heeft meer dan veertig mensen gered. Nog steeds wordt naar slachtoffers gezocht. Het complex is omgebouwd tot woningen met ieder twee verdiepingen. Dat maakt het voor de brandweer lastig. Het vuur heeft zich snel kunnen verspreiden omdat de deur waar de brand woedde was opengelaten.

Verder onderzoek zal moeten uitwijzen hoe in zeer korte tijd zoveel slachtoffers konden vallen. De meeste doden lijken gevallen door verstikking door de grote hoeveelheid rook die zich in korte tijd gemakkelijk door het gebouw kon verspreiden.

Update 21.30 uur:

Het aantal dodelijkeslachtoffers is bijgesteld van 19 naar 17 personen

Filmpje kan als schokkend worden ervaren.