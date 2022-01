Wilde honden geboren in Safaripark Beekse Bergen

In Safaripark Beekse Bergen zijn drie Afrikaanse wilde honden geboren. Met de geboorte van deze pups draagt het wildlifepark bij aan het managementprogramma van deze in de natuur bedreigde diersoort.

Van alle grote Afrikaanse roofdieren is de verspreiding van de Afrikaanse wilde hond de laatste jaren het sterkst afgenomen. Er leven nu nog maar een paar duizend volwassen dieren in zuidelijk Afrika. De voornaamste oorzaak van deze afname is de versnippering van het leefgebied door de opkomst van landbouw. Daarnaast wordt er op de soort gejaagd en sterft hij door ziektes die afkomstig zijn van de huishond, zoals hondsdolheid.

Bescherming

Safaripark Beekse Bergen zet zich in voor het behoud van deze diersoort en zijn habitat. Het wildlifepark ondersteunt via Stichting Wildlife een project ter bescherming van de Afrikaanse wilde hond door de Biodiversity Conservation Organisation (BICO). Deze lokale organisatie werkt in Kenia en heeft als missie om de bescherming van alle bedreigde diersoorten en hun leefomgeving te bevorderen, onder ander door zoveel mogelijk de lokale gemeenschap bij hun projecten te betrekken.

Daarnaast werkt het Safaripark mee aan de het Europese managementprogramma, ook wel bekend als fokprogramma, voor de Afrikaanse wilde hond. Het doel van dit programma is het zorgen voor gezonde populaties in dierenparken van in het wild bedreigde diersoorten. “Dat we drie jongen hebben mogen verwelkomen, is dan ook erg goed nieuws", aldus dierverzorger Mariska Vermij-Van Dijk.

Uit hol gekomen

De drie pups kwamen halverwege november ter wereld en verbleven sindsdien in een hol. De drie jongen zijn daar deze week uitgekomen. Moeder Imani en haar pups maken het goed, zo vertelt Vermij-Van Dijk.

“Imani is een ervaren moeder en zorgt, samen met de rest van de groep, erg goed voor haar kroost. Of het om mannetjes of vrouwtjes gaat, is nog niet bekend. De jongen blijven nog veel in hun hol en we willen ze zoveel mogelijk met rust laten", zegt Vermij-Van Dijk.

Ronde oren

De Afrikaanse wilde hond is te herkennen aan de vlekken in zijn vacht en grote, afgeronde oren. Het vlekkenpatroon en de kleur van de vlekken verschilt zeer per individu, maar onder verwante dieren en dieren uit dezelfde regio zijn gelijkenissen te vinden. De jongen zijn meer zwart van kleur met enkele witte vlekken.

Afrikaanse wilde honden, geen naaste familie van de huishond, zijn hele sociale dieren. Zij delen zelfs hun eten met dieren die niet mee kunnen op jacht. Moeders met jongen of zieke dieren krijgen van de rest van de groep te eten.