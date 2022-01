Vrouw (44) die livestream bedreiging D66-leider Kaag filmde ook aangehouden

Maandag heeft de politie in Amsterdam een tweede verdachte aangehouden voor de bedreiging van D66-leider Sigrid Kaag. 'Het gaat om een 44-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats die de livestream verzorgde', zo meldt de politie maandag.

Man met fakkel bij woning Kaag

Woensdagavond 5 januari zorgde een man met een fakkel voor een bedreigende situatie bij de woning van de politica. Hiervoor is eerder een 29-jarige man uit Amsterdam aangehouden.

Openbare orde verstoord

De nu aangehouden verdachte was samen met de eerder aangehouden 29-jarige man en enkele andere personen naar de woning van de politica in Den Haag gegaan en verstoorde daar de openbare orde. De - eerder aangehouden - 29-jarige verdachte had een brandende fakkel bij zich en stond pal voor de woning van Kaag. Daarbij schreeuwde hij dreigende en intimiderende taal.

Gefilmd

Dit alles werd live gestreamd door de 44-jarige verdachte die ook in de woning van Kaag filmde. De verdachte is aangehouden en wordt op donderdag 13 januari voorgeleid aan de rechter-commissaris.