Leidse studentes beschoten na zwoele nachtelijke zwempartij

De politierechtere heeft dinsdag twee Leidse studenten van 21 en 22 jaar veroordeeld tot een werkstraf van 60 uur. 'Het tweetal had in de nacht van 8 mei 2021 twee studentes, die hadden gezwommen in het Rapenburg, met een luchtbuks beschoten', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag.