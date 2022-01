Politie houdt 16-jarige verdachte dodelijk schietincident Amstelveen aan

Dinsdag 11 januari heeft de politie een 16-jarige Amsterdammer aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het dodelijk schietincident in Amstelveen op 22 december 2021. Dit meldt de politie woensdag.

56-jarig slachtoffer

Een 56-jarige man uit Almere kwam bij het schietincident in december vorig jaar om het leven toen hij op straat werd neergeschoten. Een dag na het schietincident hield de recherche al twee Amsterdammers van 21 en 22 jaar aan. De 22-jarige man werd na het verhoor heengezonden, maar blijft wel verdachte. De 21-jarige verdachte werd voorgeleid aan de rechter-commissaris die hem voor veertien dagen in bewaring stelde. Het voorarrest van deze verdachte is inmiddels verlengd met 90 dagen.

16-jarige verdachte in beperkingen

'De jonge Amsterdammer die dinsdag werd aangehouden, zit in beperkingen. Dit houdt in dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat', aldus de politie. De verdachte zal vrijdag worden voorgeleid aan de rechter-commissaris.