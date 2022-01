VEH: Huiseigenaren isoleren sneller door hoge energieprijzen

Bijna driekwart van de huiseigenaren maakt zich zorgen over de gestegen gasprijzen en bijna 20 procent gaat hierdoor zijn huis versneld verduurzamen, zo blijkt uit representatief onderzoek van Vereniging Eigen Huis onder 1.750 leden.

Hoewel de meeste huishoudens zeggen nu nog geen last hebben van de gestegen gasprijzen, maken veel mensen zich hierover zorgen. Vooral eigenaren van slecht geïsoleerde woningen, mensen met een inkomen beneden modaal of met een energiecontract dat binnenkort afloopt zijn erg bezorgd. Ruim twee derde van de respondenten, bij wie de energierekening al omhoog is gegaan, betaalt iedere maand ruim 75 euro méér voor gas en elektra.

De helft van de respondenten die al te maken hebben met hogere energielasten wil het huis duurzamer maken. Vooral een (hybride) warmtepomp is hiervoor populair; 40% overweegt deze aanschaf. Dit is een flinke toename; voordat de energieprijzen sterk stegen overwoog een derde van de huiseigenaren om een dergelijke installatie aan te schaffen.

Compensatieplan

Om de stijgende energiekosten enigszins te compenseren kondigde het kabinet vorig jaar een korting aan op de energierekening. Huiseigenaren reageren hierop positief: een ruime meerderheid denkt dat het helpt om de energierekening betaalbaar te houden. Vooral mensen die wonen in een woning met energielabel E zijn hier blij mee.