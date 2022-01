Veroordelingen voor openlijke geweldpleging tijdens verboden demonstratie Museumplein

De drie mannen - een 34-jarige man uit Rotterdam, een 57-jarige man uit Haarlem en een 60-jarige man uit Gouda – stonden vandaag voor de rechter op verdenking van openlijke geweldpleging.

Alle drie de mannen werden verdacht van openlijke geweldpleging, gepleegd tegen politieambtenaren. De bijdrage van de man uit Rotterdam bestond eruit dat hij een ME’er in zijn gezicht zou hebben geslagen en vervolgens zou hebben geprobeerd om deze ME’er naar de grond te werken. De man uit Haarlem zou ook een ME’er in zijn gezicht hebben geslagen. Ook zou hij tegen ME-schilden hebben geslagen. De man uit Gouda werd ervan verdacht een verbalisant in zijn kruis te hebben getrapt.

Recidivegevaar

De officier van justitie eiste tegen de 34-jarige man uit Rotterdam en tegen de 57-jarige man uit Haarlem twee maanden celstraf en daarnaast taakstraffen 80 uur. Tegen de man uit Gouda eiste de officier twee maanden cel waarvan één voorwaardelijk en taakstraf van 60 uur. Bovenop de cel- en taakstraffen eiste de officier een gebiedsverbod voor het Museumplein voor de periode van zes maanden. Gelet op het recidivegevaar gelastte hij gevangenhouding zodat de veroordeelden hun straf direct moesten uitzitten.

De rechter oordeelde in alle gevallen de openlijke geweldpleging bewezen. De man uit Rotterdam werd veroordeeld tot acht weken gevangenisstraf waarvan vijf weken voorwaardelijk en een taakstraf van 80 uur. De man uit Haarlem tot een celstraf van twee maanden waarvan één voorwaardelijk en een taakstraf van 60 uur. De 60-jarige man uit Gouda werd veroordeeld tot twee maanden cel waarvan één voorwaardelijk en tot een taakstraf van 40 uur. De rechter legde de drie mannen geen gebiedsverbod op. Wel ging hij mee in de eis van de officier wat betreft de gevangenhouding dus de drie mannen moesten gelijk na de zitting terug naar hun cel.

Onacceptabel

“De politie bestaat uit individuele mensen. Mensen die hun werk doen, namens en voor de maatschappij. Mensen die een gezin hebben waar ze graag heelhuids naar teruggaan. Mensen die ervoor proberen te zorgen dat u en ik veilig over straat kunnen. Die mensen zijn letterlijk en figuurlijk geraakt door deze openlijke geweldpleging. Dat is onacceptabel en onaanvaardbaar”, aldus de officier vanmiddag in zijn requisitoir.

Op die bewuste zondagmiddag werd vier maal per megafoon meegedeeld dat er door de burgemeester een noodbevel was afgevaardigd en dat de aanwezigen zich van het Museumplein moesten verwijderen in de richting van de Van Baerlestraat. Duizenden demonstranten gingen vervolgens richting de ME-linie die de Van Baerlestraat in noordwestelijke richting had afgesloten. De sfeer was direct grimmig en de menigte gedroeg zich zeer agressief tegen de aanwezige politie. Vier verbalisanten zijn uiteindelijk gewond geraakt.