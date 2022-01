NFI kan met eigen ontwikkelde software al binnen 3 dagen DNA-spoor vaststellen

Als eerste forensisch instituut in de wereld heeft het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) zelf software ontwikkeld om het proces van een (eenvoudig) spoor tot en met DNA-rapportage te automatiseren en flink te versnellen. DNA-onderzoek wordt door deze innovaties niet alleen in spoedzaken, maar voor veel meer zaken steeds sneller. Dit heeft het NFI bekendgemaakt.

Onderzoek opsporingsdiensten enorm versnellen

'Hierdoor is het nu mogelijk om de doorlooptijd voor het analyseren van DNA uit bijvoor beeld een gevonden bloeddruppel terug te brengen van maanden, naar weken, dagen en soms zelfs naar een paar uur waardoor de opsporing en vervolging van misdadigers enorm kan worden versneld', aldus het NFI.

Proeftuin

Voorheen zaten er altijd handmatige stappen in het analyseerproces. Het NFI startte november vorig jaar met een proeftuin met de politie en het Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam. In die proeftuin koppelde het NFI de automatisch gegenereerde resultaten van DNA-analyses standaard binnen drie werkdagen terug aan de opsporingsdiensten en dit blijkt nu succesvol.

Analyse DNA uit bloeddruppel of vingerafdruk

Een bloeddruppel op een ingeslagen raam bij een inbraak, een vingerafdruk achtergelaten op de kassa bij een overval. Het vaststellen van dit soort sporen en DNA-analyse zijn een belangrijk onderdeel van de opsporing. De informatie van DNA-onderzoek kan van groot belang zijn voor het strafrechtelijk onderzoek. Als je sneller weet wie een mogelijke verdachte is -of juist niet,- heeft dat gevolgen voor de tactische keuzes in het onderzoek.

DNA-Analyse geautomatiseerd

Het NFI werkte in deze proeftuin samen met het OM en de politie in Rotterdam. De afgelopen jaren heeft het NFI al veel stappen in het DNA-laboratoriumproces geautomatiseerd, maar de laatste stap was nog altijd handmatig, vertelt Sander Kneppers. Hij is vanuit het NFI betrokken bij de proeftuin Snelle ID-lijn'. 'Het NFI heeft nu ook de analyse van het DNA-spoor, de interpretatie van het DNA-profiel en de vergelijking van het profiel met personen binnen de zaak, allen geautomatiseerd net als het eenmalig vergelijk met de DNA-databank voor strafzaken én de rapportage van de resultaten', zegt Kneppers.

Standaars al na 3 dagen uitkomst

'Na het insturen van een spoor naar het NFI weten de politie en OM dus standaard al na drie werkdagen of er een overeenkomst is met het DNA profiel van een persoon in de zaak, of met een persoon in de DNA-databank', aldus Kneppers.