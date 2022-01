Milieudefensie stelt ultimatum aan bedrijven met klimaatplan

Milieudefensie heeft vandaag bij 29 groot vervuilers een brandbrief op de mat gelegd. De milieuorganisatie eist in deze brief van de bedrijven een klimaatplan.

Milieudefensie vraagt grote vervuilers om aan te geven hoe ze voor 2030 minimaal 45% minder CO2 uitstoten. Directeur Donald Pols: "Het is duidelijk dat grote vervuilers nu snel moeten vergroenen, want de klimaatcrisis wacht niet".

Samen zetten wij de grote vervuilers onder druk

''Grote bedrijven weten al sinds het Klimaatakkoord van Parijs in 2015 dat ze moeten veranderen. Maar ze veroorzaken nog steeds gevaarlijk klimaatverandering. Zo maken ze de wereld letterlijk ziek. Een gezond bedrijf denkt niet alleen aan winst, maar geeft een gezonde aarde door aan de volgende generaties. Daarom eisen we nu van al deze bedrijven dat ze vóór 15 april met een eigen klimaatplan komen om gevaarlijke klimaatverandering tegen te gaan. De jaren van treuzelen zijn voorbij. Het is tijd.''