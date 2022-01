Verdacht uitgeschakeld met taser

Nadat er een melding binnen kwam van bedreiging, troffen agenten een zeer agressieve verdachte aan. De 26-jarige Hagenaar uitte bedreigingen richting de agenten, sloeg op het voertuig en kwam met een op een mes gelijkend voorwerp op de agenten af. Na meerdere waarschuwingen hebben de agenten pepperspray gebruikt. Dit had geen effect op de verdachte, waarna het stroomstootwapen is gebruikt om de verdachte veilig onder controle te krijgen. De verdachte is nagekeken door een medisch expert en heeft geen letsel over gehouden aan de inzet van het stroomstootwapen. Hij is aangehouden voor bedreiging en het negeren van een contactverbod. De verdachte is meegenomen naar een politiebureau, de politie heeft de zaak in onderzoek.