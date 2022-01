Verdachte dood Esmee pleegde ontucht met haar

De man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de 14-jarige Esmee in Leiden is donderdag voor de raadkamer van de rechtbank gebracht. Die heeft besloten dat het voorarrest van de 32-jarige Olivier van de G. met 90 dagen wordt verlengd.

Het 14-jarige meisje uit Hazerswoude-Rijndijk werd op 31 december dood aangetroffen in een groenstrook aan de Melchior Treublaan in Leiden. Ze is door een misdrijf om het leven gekomen. In verband met het overlijden is later op de dag Olivier van de G. uit Leiden aangehouden. Hij wordt verdacht van moord dan wel doodslag en ontucht. Hij zou de turnleraar van Esmee zijn geweest.

Ontucht

De verdachte en het slachtoffer kenden elkaar ruim een jaar. In die periode zou ook de ontucht hebben plaatsgevonden.

Stand van het onderzoek

Op dit moment is het onderzoek nog in volle gang. Resultaten kan het Openbaar Ministerie nog niet delen, juist in het belang van dat onderzoek. De politie is nog hard aan het werk om een duidelijk beeld te krijgen van wat er precies is gebeurd tussen 30 december 2021 16.00 uur, toen Esmee voor het laatst werd gezien, en het moment de volgende ochtend waarop zij werd gevonden.

Het voorarrest van de verdachte is nu met 90 dagen verlengd. Over drie maanden zal een eerste pro-formazitting worden gepland. Dat is een openbare zitting waar de stand van het onderzoek wordt besproken. Een datum is nu nog niet bekend.