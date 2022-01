Sterfte verder gedaald in week 1

In de eerste week van januari (week 1, 3 tot en met 9 januari 2022) overleden naar schatting 3 450 mensen. Dat zijn er bijna 150 meer dan verwacht, maar minder dan in de week ervoor (3 621). Er was vooral een daling bij 80-plussers, hier is geen oversterfte meer. Onder mensen jonger dan 80 jaar is er wel oversterfte. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Sinds begin augustus (week 31) van 2021 ligt de sterfte boven de verwachte sterfte en ook bijna elke week buiten het interval van gewoonlijke fluctuaties, zodat er sprake was van oversterfte. Sinds de laatste week van 2021 ligt de sterfte binnen het interval en is er geen oversterfte.

Sterfte bij Wlz-zorggebruikers en overige bevolking verder gedaald

De sterfte bij mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz), zoals bewoners van verpleeghuizen en gehandicaptenzorginstellingen, nam op basis van de schatting af in week 1. Er overleden ongeveer 1 200 Wlz-zorggebruikers, net iets minder dan verwacht. Sinds week 50 van 2021 (medio december) daalt de sterfte onder Wlz-zorggebruikers. In de laatste week van 2021 en de eerste week van 2022 is er geen oversterfte meer.

Ook de sterfte onder de overige bevolking nam op basis van de schatting af in week 1. Er overleden ongeveer 2 250 mensen van de overige bevolking, ongeveer 200 meer dan verwacht. Ook onder deze groep daalt de sterfte sinds week 50 van 2021. Op basis van de schatting is er in week 1 van 2022 voor het eerst in veertien weken geen oversterfte meer.