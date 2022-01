Varkenshartpatiënt zat in cel voor neersteken van man die in café flirtte met zijn vrouw

Varkenshartpatiënt David Bennett blijkt in het verleden in de gevangenis te hebben gezeten voor neersteken van een man die in een café met zijn vrouw flirtte.

Er is flinke ophef ontstaan rond de 57-jarige David Bennett Sr., de patiënt die vorige week vrijdag in de Amerikaanse staat Maryland een varkenshart heeft gekregen.

Bennett blijkt in 1988 een liefdesrivaal met zeven messteken het ziekenhuis te hebben ingewerkt, omdat het slachtoffer destijds in een café in de Amerikaanse staat Maryland zat te flirten met de vrouw van Bennett. Hij werd daarvoor opgepakt en veroordeeld en zat enkele jaren in de gavangenis. De zus van Bennetts slachtoffer Leslie Shumaker Downey vindt dat Bennett als crimineel de medische wereldprimeur niet verdiende. Ze opent zo een ethisch debat, zo meldden de kranten Washington Post, New York Times.

''hartelijk nieuws''

Downey kreeg het ''hartelijke'' nieuws afgelopen maandag van haar dochter toegestuurd met de woorden: “Mama, kijk eens naar die naam”, schreef de dochter. Na het lezen kreeg Downey het Spaans benauwd toen ze zag dat de patiënt van de medische primeur David Bennett Sr. was. Het ging om de man die haar jongere broer in 1988 met zeven messteken had mishandeld.

De toenmalige vrouw van Bennett zat op de schoot van Edward Shumaker, terwijl ze samen plezier hadden. Dat kon David Bennett (toen 23) niet verkroppen. Hij haalde een mes boven en stak de toen 22-jarige Shumaker in de rug, buik- en borststreek. Het slachtoffer overleefde de aanslag, maar raakte verlamd aan zijn onderste ledematen, zat de volgende 19 jaar in een rolstoel en kampte met allerlei medische complicaties. Een week voor zijn 41ste verjaardag overleed Shumaker, nadat hij twee jaar eerder, in 2005, een beroerte had gekregen.