Begint derde wereldoorlog volgende week? Spanningen lopen hoog op

Rusland eist dat de NAVO geen troepen uitbreidt of inzet in Oekraïne en andere ex-Sovjetstaten en wil de garantie dat Oekraïne nooit lid zal worden van de NAVO. De NAVO krijgt van Rusland een week de tijd om aan deze eisen te voldoen.

De gemoederen tussen het Westen, de VS en Rusland lopen dus verder op. Afgelopen week is er volop diplomatiek overleg geweest, maar dat heeft niet dat opgeleverd waar ieder op had gehoopt, stabiliteit. ''De partijen staan nog recht tegenover elkaar,'' aldus de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov.

President Poetin zei eerder dat Rusland "militair-technisch" zal antwoorden als het deze week geen garanties krijgt.

Vandaag kwam het bericht uit Washington dat de VS informatie heeft onderschept die erop wijst dat Rusland een groep agenten heeft voorbereid om een ​​valse vlag-operatie uit te voeren in Oost-Oekraïne in een poging een voorwendsel te creëren voor een invasie. Het zou gaan om agenten die zijn getraind in stedelijke oorlogvoering en in het gebruik van explosieven om sabotagedaden uit te voeren tegen Ruslands eigen proxy-troepen. Het zou een poging zijn om de Oekraïne erin te luizen.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky wil een topoverleg met zowel zijn Amerikaanse (Joe Biden) als Russische ambtgenoot (Vladimir Poetin) organiseren, om de crisis aan de Oekraïens-Russische grens te ontzenuwen. De Amerikanen hebben inmiddels positief gereageerd. Rusland heeft nog niks van zich laten horen.