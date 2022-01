Van der Valk wil hotels en restaurants toch openen bij verlenging maatregelen

Het Van der Valk concern, dat als grootste werkgever in de horeca meer dan 15.000 werknemers in dienst heeft, heeft vrijdag een brandbrief gestuurd aan premier Rutte, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, dr. Ernst Kuipers en minister van Economische Zaken en Klimaat, mr. drs. Micky Adriaansens. In de brandbrief geeft het bedrijf, dat hotels en restaurants runt, aan dat de rek er uit is en zij open willen als de coronamaatregelen toch weer verlengd zullen worden.

Van der Valk: 'De maat is vol'

'Van der Valk kan een eventuele verlenging van de COVID-maatregelen door de overheid niet langer accepteren. De maatregelen eisen een onredelijk hoge tol voor onze branche en zijn bedrijfseconomisch en sociaal niet meer te verantwoorden. Het is niet uit te leggen dat er met verschillende maten gemeten wordt in verschillende sectoren en dat het beleid in Nederland in hoge mate afwijkt van de ons omringende landen', zo valt in de brandbrief te lezen.

Horecasector 'onevenredig' getroffen

'Onze bedrijven in het buitenland zijn wel open. De horecasector wordt hierdoor onevenredig zwaar getroffen. De maatregelen zijn onredelijk en onevenwichtig in vergelijking met andere sectoren in onze samenleving en het buitenland. Kortom, er is veel onbegrip en wij kunnen en willen niet langer zo door', stelt Van der Valk.

Meer dan 15.000 werknemers

'Van der Valk is in Nederland de grootste werkgever in de horeca met meer dan 15.000 medewerkers. Wij hebben ons tijdens de pandemie gehouden aan de regelgeving en ons op meerdere manieren ingezet voor het maatschappelijk belang. Wij hebben ons samen met onze branchevereniging constructief opgesteld en begrip getoond. Er is steeds initiatief genomen door het starten van een dialoog en het zoeken naar een redelijke balans tussen de volksgezondheid en de economische gevolgen van deze pandemie. Met als doel samen door deze crisis heen te komen. Er is nu echter een grens bereikt', stelt Van der Valk.

'Onze hotels en restaurants kunnen op een veilige manier open voor gasten'

'Wij respecteren de regels tot nog toe, maar kunnen niet garanderen dat wij ons daaraan blijven houden zonder dit perspectief. Onze hotels en restaurants kunnen op een veilige manier, met inachtneming van de basisregels, open voor gasten. Wij hebben op diverse momenten tijdens deze pandemie bewezen dat wij adequaat met Corona om kunnen gaan', aldus Van der Valk.