Vakantieganger kiest in 2022 opnieuw voor Nederland en Europa

Zo’n 8 op de 10 Nederlanders is van plan om komend jaar op vakantie te gaan. Dat blijkt uit een groot representatief onderzoek van de ANWB. Een groot deel van de vakantiegangers houdt bij het maken van de reisplannen rekening met corona. Zo verwacht een meerderheid hun vakantie dichtbij huis te vieren en in Nederland of Europa te blijven.

Vakantie blijft belangrijk voor Nederlanders. Acht op de tien is van plan om in 2022 tenminste één keer op vakantie te gaan. Het animo is het grootst onder jongeren (92%) en het laagst onder ouderen (72%).

Bij het kiezen van de vakantiebestemming spelen de plaatselijke coronamaatregelen ook dit jaar een grote rol. Daarnaast kijken Nederlanders ook naar het aantal besmettingen in het beoogde vakantieland. Mogelijkheden om een reis te annuleren of kosteloos om te boeken vinden zij eveneens erg belangrijk. Ook zijn vakantiegangers prijsbewust en zoeken zij naar goede deals.

Nederland is dit jaar naar verwachting het populairste vakantieland, gevolgd door Duitsland, Frankrijk, Spanje en België. Favoriet zijn de strandvakantie, gevolgd door een buitenlandse stedentrip of een bezoek aan een stad in eigen land. Verre bestemmingen zijn minder in trek.

Vakantiegangers die kiezen voor een vakantie in eigen land (43%) zoeken naar zowel de rust in de natuur, als de drukte in een stad. Er wordt naar verwachting veel gewandeld en gewinkeld. Limburg, Gelderland, Drenthe en Zeeland worden hierbij het meest genoemd.

Kamperen is en blijft populair. Bijna één op de vier vakantiegangers is van plan om minstens één keer te gaan kamperen in 2022. Met name kleinschalige campings zijn erg in trek.

De verwachting is dat de auto (64%) het meest populaire vervoermiddel is om op vakantie te gaan in Europa, gevolgd door het vliegtuig (40%).