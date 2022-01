FNV: Extra afspraken met Qbuzz tegen overlast busvervoer Ter Apel

FNV heeft met busmaatschappij Qbuzz extra afspraken gemaakt om de overlast op de buslijnen tussen station Emmen en het AZC in Ter Apel aan te pakken. Er is onder meer afgesproken dat vanaf vandaag de pendelbus maximaal gaat rijden, van het begin tot het einde van de treindienstregeling. Ook worden over een week op het station van Emmen gastheren of -vrouwen ingezet, die passagiers met bestemming Ter Apel op de pendelbus gaat wijzen.

FNV is blij met de extra maatregelen. Edwin Kuiper, bestuurder FNV Streekvervoer: ‘Door de acties en werkonderbrekingen hebben de chauffeurs laten zien, hoe belangrijk dit is voor ze. Daardoor hebben we nu weer een goede stap kunnen maken in het verbeteren van de veiligheid op de werkplek van de buschauffeurs. Over een aantal weken willen we samen met Qbuzz evalueren of deze maatregelen het gewenste effect hebben.’

Cameratoezicht

Naast meer pendelbusritten en het inzetten van een gastheer of -vrouw, worden de pendelbussen voorzien van betere incheck- en betaalapparatuur, komt er een duidelijke werkinstructie voor de chauffeurs en gaat Qbuzz aan de slag om bij de bushalte van lijn 73 in Ter Apel permanente cameratoezicht te plaatsen. Eerder werd al afgesproken dat na 21.00 uur een boa op buslijn 73 meerijdt en dat er vanaf 17.00 uur permanente controle door toezichthouders is op het station van Emmen.

Acties

Passagiers waar de problemen zich mee voordoen, reizen voornamelijk tussen Emmen en Ter Apel. Ze weigeren te betalen en proberen met geweld en intimidatie toch de bus in te komen. In een enquête die FNV vorig jaar hield, zegt 90% van de chauffeurs zich zorgen te maken over de veiligheid. Kuiper: ‘Hopelijk verbetert met deze nieuwe afspraken de veiligheid en verminderen de zorgen daarover. Nieuwe acties zouden dan niet meer nodig zijn, we wachten daarvoor de evaluaties af.’