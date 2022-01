'Rolex-dief' vlucht voor politie ijskoude water in maar bedenkt zich op tijd

Afgelopen zaterdag dacht een 20-jarige Arnhemmer in Utrecht uit handen van de politie te kunnen blijven door in het ijskoude water te springen aan de Nijverheidskade.

Openstaand vonnis

'Na enige minuten in het ijskoude water, koos de man eieren voor zijn geld en klom het water weer uit', zo meldt de politie maandag. De man werd direct aangehouden omdat hij nog een openstaand vonnis had openstaan vanwege een veroordeling in een strafzaak waarbij ter waarde van 200.000 euro aan Rolex-horloges waren gestolen.

Politiecontrole

De politie controleerde de man zaterdag tegen middernacht en kwam er achter dat de man nog een opstaand vonnis had open staan. De man trachtte vervolgens aan zijn aanhouding te ontkomen door in het ijskoude water te springen.

Rolex ook nog in beslag genomen

'Bij insluiting van de man in een politiecel, bleek dat hij een Rolex-horloge droeg. Hij kon geen heldere verklaring geven over de herkomst van dit horloge, waarop de agenten het in beslag namen', aldus de politie.