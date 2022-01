Ambulancepersoneel gewond door aanrijding

Op het Hraniceplein in Leidschendam-Voorbug zijn woendagmorgen rond 07.30 uur een ambulance en een personenauto met elkaar in botsing geraak.

Het ambulancepersoneel is daarbij gewond geraakt. De bestuurder van de personenauto is ongedeerd gebleven, deze is wel nagekeken door de medewerkers van een andere amblance.

De personen van de betrokken ambulance zijn door de brandweer uit het voertuig bevrijd en vervoerd naar het ziekenhuis. De toestand van deze personen is nog niet bekend.

Op het moment dat dit ongeval is gebeurd was de ambulance onderweg naar een ander incident, er lag geen patiënt achter in de ambulance. De politie doet onderzoek,hoe dit ongeval heeft kunnen plaatsvinden.