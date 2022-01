RTL schort samenwerking op met Ali B na nieuwe aangifte

Volgens de nieuwszender is dat gisteren gebeurd nadat een tweede aangifte tegen Ali B is gedaan die te maken heeft met de zedenzaak bij The Voice of Holland. Het is op dit moment nog onbekend of het opschorten van de samenwerking met RTL te maken heeft met de aangifte.

Toen een eerste aangifte tegen Ali B was binnengekomen verklaarde B. dat hij voor 100 procent overtuigd was van zijn onschuld. ''Het gaat om een beschuldiging van iets dat lang geleden is gebeurd, maar daar is niets van waar, aldus Ali B. in zijn verklaring. Tegenover de NOS zegt de advocaat Bart Swier dat Ali B verder nu niets wil zeggen over de aangifte, behalve dat Ali B de aangiftes die tegen hem zijn gedaan "in al zijn onderdelen betwist".