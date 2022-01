Man (29) overleden na steekincident Amsterdam, drie minderjarigen aangehouden

Dinsdagmiddag werd in Amsterdam een 29-jarige man uit Nijmegen neergestoken aan Meer en Vaart. 'Hij is later op de avond aan zijn verwondingen overleden. We hebben drie minderjarige jongens aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij het steekincident', zo meldt de politie woensdagmiddag.

Melding steekincident Meer en Vaart

Rond 16.15 uur kreeg de politie een melding van een steekincident aan Meer en Vaart. Toegesnelde agenten troffen daar een man zwaargewond aan. Hij is overgebracht naar een ziekenhuis. Daar is hij laat in de avond aan zijn verwondingen overleden. 'Het lijkt erop dat het slachtoffer bij een ruzie op straat, waarbij meer mensen waren betrokken, met een mes is gestoken', aldus de politie.

Drie minderjarige jongens aangehouden

Agenten hielden op basis van hun onderzoek vrijwel direct twee jongens aan: een 16-jarige jongen uit Amstelveen en een 15-jarige jongen uit Uithoorn. Een derde verdachte is op vandaag, woensdag 19 januari, aangehouden. Dit betreft een 16-jarige jongen uit Amsterdam. Alle verdachten zitten nog vast. Zij zitten in beperkingen, wat betekent dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaat. In dit stadium kan er daarom geen nadere informatie gegeven worden.

Getuigen gezocht

Om zo goed mogelijk in kaart te brengen wat er precies is gebeurd, vraagt de recherche aan getuigen van het fatale steekincident om zich te melden.