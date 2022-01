Drugs, vuurwapens en 340.000,- euro cash in woning Rotterdam-Zuid

De politie heeft vorige week donderdag in een woning aan de Riederstraat in Rotterdam-Zuid 2 vuurwapens, 340.000 euro cash en ruim 80 kilo vermoedelijk harddrugs gevonden. 'Het gaat waarschijnlijk om een versnijdingspand. De politie kwam bij het pand uit na een tip via het Team Criminele Inlichtingen', zo meldt de politie vandaag.

340.000,- euro in boodschappentas

Nadat de tip binnen kwam bij het Team Criminele Inlichtingen zijn agenten naar de woning gegaan voor een controle. Een man die de woning verliet met een grote boodschappentas werd gecontroleerd. De tas bleek vol geld te zitten. Na telling bleek het om 340.000 euro te gaan.

Versnijdingsruimte en vuurwapens

Daarna heeft ook een controle van de woning zelf plaatsgevonden. Daar lagen diverse stoffen die er uit zagen als cocaïne, heroïne, XTC en MDMA. De stoffen worden nog getest om vast te stellen of het inderdaad om deze harddrugs gaat. Ook lagen er twee vuurwapens in de woning en was er een ruimte die vermoedelijk werd gebruikt als versnijdingsruimte. In totaal zijn zeven personen aangehouden. Het gaat om één vrouw, een 33-jarige vrouw uit Rotterdam, en zes mannen variërend tussen de 22 en 38 jaar. Zij komen ofwel uit Rotterdam of hebben geen bekende woon- of verblijfplaats.

Versnijdingspand

Een versnijdingspand is een pand waar harddrugs wordt gemengd met versnijdingsmiddelen. Dat kan met bijvoorbeeld cafeïne of paracetamol. Het vermengen van de harddrugs met andere stoffen maakt de drugs meer onzuiver, maar is bedoeld om het volume te vergroten en zo de opbrengst te vergroten. Afgelopen december brak er nog brand uit in een woning aan de Texelsestraat vanwege een chemische reactie die bij het versnijden van drugs optrad. Ook trekken versnijdingspanden foute figuren aan die het gebruik van geweld niet schuwen.