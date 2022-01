KHN: Horeca kan veilig en verantwoord open

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) bood donderdagmorgen voorafgaand aan het coronadebat de nieuwe horecaroutekaart en petitie aan Tweede Kamerleden aan. Met deze actie wil KHN duidelijk maken dat de horeca op een veilige en verantwoorde manier open kan en daar nog deze week duidelijkheid over wil. Uiteindelijk wil niemand een scenario waarbij de horeca uit het straatbeeld verdwijnt, maar willen ondernemers weer vol passie ondernemen en hun gasten op een veilige manier verwelkomen. De onrust neemt toe. KHN roept het kabinet dan ook op per direct versoepelingen voor de horeca aan te kondigen voor 26 januari.

De Tweede Kamer is aan zet

Voor het gebouw waar de Tweede Kamer tijdelijk gehuisvest is, overhandigden KHN-voorzitter Robèr Willemsen en KHN-directeur Dirk Beljaarts symbolisch een enorme horecaroutekaart aan Kamerleden Hawre Rahimi (VVD), Mustafa Amhaouch (CDA), Léon de Jong (PVV), Chris Stoffer (SGP), Wybren van Haga (Groep van Haga/BVNL), Caroline van der Plas (BBB) en Liane den Haan (Fractie den Haan). De Tweede Kamer is nu aan zet. Kamerleden kunnen vandaag tijdens het coronadebat het kabinet via een motie oproepen om de horeca onmiddellijk, maar uiterlijk per 26 januari, te openen en hier nog deze week duidelijkheid over te bieden.

Volop steun voor heropening

Willemsen richtte een kort woordje tot de politici over waarom een spoedige heropening en perspectief voor de komende maanden cruciaal zijn voor de sector. Ook de petitie - die deze boodschap ondersteunt - werd overhandigd. De oproep van KHN kreeg de afgelopen dagen volop bijval van het publiek; o.a. burgemeesters, chefs, ondernemers, horecamedewerkers, artiesten, bekende Nederlanders, onderwijsinstellingen en andere sectoren benadrukten de noodzaak van een spoedige heropening.

Acties

KHN maakt zich grote zorgen over de snel groeiende onrust onder de achterban en protestacties die op stapel staan bij horecaondernemers door het hele land. KHN wil voorkomen dat horecaondernemers de komende periode tegenover burgemeesters en handhavers komen te staan, terwijl zij de horeca volop steunen. Het kabinet is nu écht aan zet om verdere polarisatie en ongeregeldheden te voorkomen.

De aanwezige Kamerleden ondersteunen de actie en begrijpen de noodkreet. Hawre Rahimi (VVD) en Mustafa Amhaouch (CDA) roepen het kabinet op ondernemers helderheid te bieden en willen perspectief zodat de horeca stap voor stap open kan. Léon de Jong (PVV) vindt “de veerkracht van de horeca echt bewonderenswaardig. Wat de PVV betreft kan de horeca vandaag al open.”

Burgemeesters vragen om herijking coronabeleid

Gisteren spraken burgemeesters zich opnieuw uit en riepen het kabinet via een gezamenlijke brief op het coronabeleid fundamenteel te herzien. KHN-voorzitter Robèr Willemsen: “De huidige crisisbestrijding stuit op haar grenzen, de samenleving snakt naar meer ruimte. Nu er voor onderwijs, sport en retail versoepelingen zijn doorgevoerd, wordt het tijd dat het kabinet doorpakt en ook horecaondernemers weer volop ruimte biedt om te ondernemen. De horeca heeft nu ten onrechte twee weken vertraging opgelopen in het herstel ten opzichte van andere sectoren. KHN hoopt nog deze week op duidelijkheid vanuit het kabinet, zodat de sector uiterlijk per 26 januari haar deuren weer kan openen volgens fase I van onze horecaroutekaart.”