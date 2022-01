Variabele tarieven bij veel energieleveranciers onvindbaar

Vandebron en Clean Energy hebben helemaal geen maandelijks opzegbaar contract op hun site staan. Consumenten kunnen die alleen telefonisch of per mail opvragen. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: 'Dat is volstrekt onvoldoende. Je weet zo niet of het tarief dat ze jou bieden hetzelfde is als voor een ander. En telefonisch kan een leverancier zeggen dat dit type contract ‘tijdelijk uitverkocht’ is. Dat is al eerder voorgekomen.’

Postcode

Zes andere leveranciers (Coolblue Energie, Energie Direct, Engie, Essent, United Consumers en Vattenfall) bieden wel een modelcontract, maar consumenten zien de tarieven pas als zij hun gegevens invullen. Molenaar: 'Ook dat is onwenselijk. Tarieven zijn niet afhankelijk van je postcode. Ook op deze manier is het moeilijk te controleren of de gehanteerde prijzen altijd hetzelfde zijn. Bovendien weet je niet wat er met je gegevens gebeurt. Een tool is prima voor wie zijn maandbedrag wil uitrekenen, maar de leveringstarieven voor een variabel contract moeten gewoon duidelijk zichtbaar op de site staan.'

Vergelijken

De voorwaarden van een modelcontract moeten bij alle aanbieders hetzelfde zijn: het is voor onbepaalde tijd, maandelijks opzegbaar en het tarief is variabel. Energieleveranciers mogen wel zelf de hoogte van het tarief bepalen. Juist nu de energieprijzen zo hoog zijn, is het voor consumenten belangrijk om de tarieven van maandelijks opzegbaar contracten met elkaar te kunnen vergelijken.

Op de vingers getikt

In november 2021 tikte de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een aantal energieleveranciers op de vingers wegens het niet aanbieden van een modelcontract. Toch houden sommige leveranciers zich nog steeds niet aan de regels. Molenaar: 'We hebben dat in december aangekaart bij brancheorganisatie Energie-Nederland, maar helaas met onvoldoende resultaat. Er zijn nog steeds energiebedrijven die hun zaken niet op orde hebben.'

Variabel contract

De Consumentenbond adviseert consumenten wiens energiecontract afloopt, hun variabele tarief te vergelijken met die van andere aanbieders. Met een variabel contract kunnen consumenten op elk moment overstappen. Bijvoorbeeld als de energieprijzen dalen. Op dat moment worden contracten met vaste tarieven ook weer aantrekkelijker. Die zijn nu erg duur.