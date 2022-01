Jongeren gooien urine naar voorbijgangers in Delft

De politie in Delft heeft meerdere meldingen ontvangen van mensen die op straat liepen in de wijk Voorhof en urine naar zich toe gegooid kregen door een groepje jongeren. 'We kregen de meldingen tussen vrijdag 14 en maandag 17 januari binnen en zijn nu op zoek naar getuigen', zo meldt de politie vrijdag.