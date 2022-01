Politie vermoedt misdrijf na vondst overleden man in Breukelen

De politie heeft donderdagmiddag in Breukelen het levenloze lichaam aangetroffen van een man. De man werd gevonden in zijn woning aan de Klein Oud Aa. 'We houden rekening met een misdrijf en zoeken getuigen', zo meldt de politie vrijdag.

Getuigen gezocht

Het slachtoffer is een 67-jarige man uit Breukelen. De man woonde alleen. Forensisch en tactisch rechercheurs hebben donderdag de woning en het omliggende terrein onderzocht. Dat deden zij om te reconstrueren wat er is gebeurd, onder welke omstandigheden de man is overleden en of er sprake is van natuurlijk overlijden of een misdrijf. De politie houdt rekening met dit laatste.