VS en de NAVO gaan ook grote oefening houden in de Middellandse Zee

Neptune Strike '22 ( een samenwerking tussen bondgenoten) bevindt zich sinds 2020 in de planningsfase, zei perssecretaris van het Pentagon, John F. Kirby. ''De huidige spanningen in Europa als gevolg van de onzekerheid over de bedoelingen van Rusland met betrekking tot Oekraïne in overweging werden genomen bij de beslissing om door te gaan met de oefening'', aldus Kirby.

Hoewel Neptune Strike '22 niets te maken heeft met die Russische agressie jegens Oekraïne, zei Kirby wel ''dat het ministerie van Defensie zich blijft inzetten voor het eigen vermogen van Oekraïne om zichzelf te verdedigen. Maar mocht een NAVO-bondgenoten om hulp vragen, dan zijn we er en stomen we op''.

Hoe is het huidige conflict tussen Rusland en Oekraïne ontstaan?

Tot 1991 maakten Oekraïne en Rusland allebei deel uit van de Sovjet-Unie. In 1991 besloten de leiders van Belarus, Oekraïne en Rusland gezamenlijk dat de Sovjet-Unie werd opgeheven. Oekraïne en Rusland werden daarmee onafhankelijke landen.

Omdat Rusland en Oekraïne allebei onderdeel waren van de Sovjet-Unie, hadden beide landen kernwapens. In 1994 is afgesproken dat Oekraïne zijn kernwapens aan Rusland zou geven. In ruil daarvoor zou Rusland de onafhankelijkheid van Oekraïne garanderen. In 2014 trad er na grootschalige protesten in Oekraïne een nieuwe regering aan. Vlak daarna annexeerde Rusland de Krim. Ook steunt Rusland sinds 2014 opstandelingen in het oosten van Oekraïne (Donetsk en Loehansk).

Steeds meer Oekraïners willen dat Oekraïne lid wordt van de NAVO en de EU. Ook de Oekraïense regering is daar voorstander van. Rusland is het hier niet mee eens en eist dat Oekraïne nooit lid mag worden van deze organisaties. In 2014 sloot Oekraïne een associatieovereenkomst met de EU: op veel gebieden wordt er nauwer samengewerkt. Het betekent niet dat Oekraïne lid wordt van de EU.

Ook Oekraïne en de NAVO werken nauw samen. Die samenwerking is hechter geworden na de illegale annexatie van de Krim in 2014. De NAVO helpt Oekraïne bijvoorbeeld om zijn defensie te versterken. Onder andere op het gebied van cyberveiligheid.